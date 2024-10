Wolf Man: un trailer da incubo per il nuovo horror firmato Blumhouse!

Pubblicazione: 19 ottobre alle 09:17

La Universal ha lanciato ufficialmente il trailer di Wolf Man, il nuovo horror targato Universal/Blumhouse, che uscirà nei cinema di tutto il mondo il prossimo gennaio (in Italia il 16 gennaio 2025). Alla sceneggiatura (assieme a Corbett Tuck) e alla regia Leigh Whannell, che ha diretto L'uomo invisibile, mentre tra i produttori figura anche Ryan Gosling.

Nel film,(Povere Creature!, It Comes at Night) interpreta Blake, marito e padre di San Francisco che eredita la casa d'infanzia nell'Oregon dopo la scomparsa di suo padre, che viene dato per morto. Con il logorarsi del suo matrimonio con la potente moglie Charlotte (; Ozark, Inventing Anna), Blake convince Charlotte a prendersi una pausa dalla città e andare a visitare la proprietà con la loro giovane figlia, Ginger (; Hullraisers, Coma). Ma quando la famiglia si avvicina alla fattoria nel cuore della notte, viene attaccata da une, in una fuga disperata, si barrica all'interno della casa mentre la creatura si aggira attorno al perimetro. Con il passare della notte, però, Blake inizia a comportarsi in modo strano,, e Charlotte sarà costretta a decidere se il terrore all'interno della casa sia più letale di quello all’esterno.

Ecco anche il poster!