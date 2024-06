George R.R. Martin, creatore della saga di Game of Thrones, ha rivelato che lo sviluppo dello spinoff 10.000 Ships è di nuovo in corso, con Eboni Booth alla guida del pilot.

Lo scrittore ha infatti rivelato sul suo blog, facendole i complimenti per il premio Pulitzer, che stanno lavorando al progetto.

Martin ha svelato:

Lei è una giovane commediografa davvero talentuosa ed è una gioia lavorare con lei. Quando non sta scrivendo e producendo i suoi spettacoli più volte premiati, a Broadway e non solo, ha tenuto impegnati me e HBO lavorando a un nuovo pilot per Ten Thousands Ships, uno spinoff di Game of Thrones su Nymeria e Rhoynar. Siamo tutti entusiasti di questo progetto, anche se stiamo ancora cercando di capire come faremo a pagare dieci migliaia di navi, trecento draghi e quelle tartarughe giganti.