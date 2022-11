1899: ci sono due versioni in inglese della serie tv

1899, la nuova serie tv dei creatori di Dark, ha curiosamente a disposizione due doppiaggi in inglese.

In 1899 ci sono personaggi che parlano più lingue in tutta la serie, tra cui l’inglese, il tedesco e lo spagnolo. Le barriere linguistiche sono una parte importante della serie, ma ciò potrebbe non valere per alcuni spettatori.

Su alcuni account Netflix, 1899 è impostato per impostazione predefinita sulla traccia audio doppiata in inglese. Ciò significa che tutti parlano inglese, indipendentemente dalla lingua del personaggio.

Nel doppiaggio inglese, tutte le lingue sono infatti tradotte in inglese. Ciò significa che i personaggi che parlano inglese non hanno alcun cambiamento, ma gli stranieri sono doppiati da altri attori.Molte scene hanno quindi dei problemi di fruizione, tra ciò che accade a schermo e quello che dicono i personaggi.

Per ovviare a questo problema dovrete ovviamente selezionare Inglese (Originale).

Gli ideatori del progetto con star Emily Beecham sono Jantje Friese e Baran Bo Odar. Nel cast ci sono anche Lucas Lynggard Tonnesen, Miguel Bernardeau, Andreas Pietschmann, Mathilde Ollivier, Maciej Musial, e Alexandre Wilaume.

Avete visto 1899 in inglese? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

