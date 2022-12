1923: Taylor Sheridan parla dell’enorme budget investito per la serie

Con oltre 7.5 milioni di spettatori, la premiere di 1923 ha confermato il successo dell’universo di Yellowstone negli Stati Uniti. L’espansione del franchise di Taylor Sheridan comporta ingenti investimenti da parte della Paramount, investimenti che per fortuna vengono ripagati.

Ma in una nuova intervista concessa da Sheridan a Deadline, il produttore rivela la portata di tale investimento per quanto riguarda la serie, che è stata girata in tre diversi paesi africani: Sud Africa, Kenya e Tanzania. Si tratta di un budget di circa 22 milioni di dollari a episodio, che Paramount ha concesso anche quando Sheridan ha chiesto di poter produrre altri 8 episodi della serie, diventati la seconda stagione:

Dubito che 1883 sia stata la prima stagione più costosa di sempre per una serie tv [lineare]. 1923 è stato molto più costoso. Molto più costoso. Non so quanto costasse Game of Thrones, ma non riesco a pensare come possano essere stati più costosi di noi.

Quindi 1923 è l’Avatar delle miniserie?

È l’opposto di questo. È il Lawrence d’Arabia delle miniserie. In altre parole, vedi seimila percore, seimila capi di bestiame, e mano a mano che la serie procede… siamo in Africa. Tutto reale. Sapete quanto è stato difficile spostare una troupe in giro per l’Africa nel 2022 con il Covid, e tutte le regole e i problemi politici? Abbiamo attraversato quattro paesi africani. Non eravamo in una piccola riserva africana. Eravamo in quattro paesi diversi: Sud Africa, Kenya, Tanzania, Zanzibar che in realtà fa parte della Tanzania quindi non conta. Quindi tre. Ne ho perso qualcuno?

[David Glasser] Siamo andati a Malta. E ci siamo fermati a Kabul. Conta, perché è il sesto paese più pericoloso al mondo.

[…] Per questa serie non avevo idea di cosa stavo facendo. Sono quello che ha fatto forse la miglior chiamata in assoluto che abbiano ricevuto alla Paramount: hey, ho bisogno di altri otto episodi per finire la storia. Devo raccontarla in due parti. Un blocco da otto episodi e un blocco da otto episodi. Non posso concluderlo con due episodi e rendergli giustizia. È fantastico per loro perché ottengono più contenuto, e io ottengo più spazio. […] Ma quando ci pensi, è una serie che costa 22 milioni a episodio… e se chiedi altri otto episodi, beh non sono molto bravo in matematica, ma se moltiplico otto e tre e aggiungo un po’ di zeri… ho appena chiesto 150 milioni di dollari!