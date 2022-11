1923: Harrison Ford e Helen Mirren nelle prime foto della serie

Helen Mirren e Harrison Ford sono ritratti nelle prime foto della serie 1923, che amplierà l’universo di Yellowstone creato da Taylor Sheridan.

I due attori interpretano Cara e Jacob Dalton. L’attore ha spiegato del suo personaggio che sarà il responsabile della sua famiglia, aggiungendo sulla coppia:

Mirren ha aggiunto :

C’è bisogno di qualcuno in grado di prendere le decisioni, sperando che siano quelle giuste, ma almeno di prenderle e andare avanti, in altre parole, un leader. Questo li ha portati in questa posizione in cui si trovano, alla guida del ranch, mentre gestiscono la famiglia e sono il punto di riferimento per la famiglia.