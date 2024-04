La première della stagione 7 di 9-1-1 è stata composta da tre episodi e il co-creatore Tim Minear, intervistato da Entertainment Weekly, ha parlato delle riprese e delle scene non inserite nel montaggio finale.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

La serie è tornata mostrando Bobby (Peter Krause) e Athena (Angela Bassett) alle prese con una nave da crociera che sta affondando. Minear ha ammesso:

Gli eventi legati alla luna di miele sono stati i più complicati da girare nelle ultime sette stagioni, non avendo inoltre girato a bordo di una vera nave da crociera, ma sfruttando hotel e vari tipi di imbarcazione, oltre a sfruttare le potenzialità degli effetti visivi e della CGI. Minear ha raccontato:

Alcune scene, ad esempio, sono state girate con una scenografia che affondava all’interno di una vasca, per dare la sensazione che l’acqua stesse salendo. La scena che mostra Norman (Daniel Roebuck) su un tavolo è stata poi complicata da girare e davvero difficile da girare. Peter Krause ha realmente girato quei momenti, senza controfigura, e Angela Bassett, come rivelato dallo showrunner, è stata disposta a tutto, anche a ‘volare’ quando c’è un’esplosione mostrata nel secondo episodio.

Tim ha quindi svelato:

C’è stata una scena che ho dovuto girare, ed è stato triste farlo. Era ambientata quando Wes (Denzel Johnson) apre la porta ed esce quella palla di fuoco. In origine, nello script, continuavano comunque in quella direzione e quando guardavano nella stanza, c’era un ristorante capovolto e l’acqua era in fiamme. Quindi si tratta di ‘Come arriviamo dall’altra parte del ristorante e fermiamo i gas che sta nutrendo questo fuoco?”. Nella scenea, tra le pagine dello script, Lola (Romy Rosemont) si immerge sotto il fuoco e nuota nell’acqua per spegnerlo. Era molto in stile Shelley Winters in L’avventura del Poseidon. Il tempo e i soldi ci hanno semplicemente impedito di girarla, quindi ho dato un po’ più di spazio alla morte di Wes. E poi ho dato a Lola un’opportunità di recuperare la pistola lanciarazzi più avanti nell’episodio, quindi ha comunque dovuto andare sotto la superficie dell’acqua. Ma quello è stato un momento che mi è dispiaciuto perdere. E so che anche Romy era dispiaciuta, ma ha comunque avuto un po’ di azione.