Sono iniziate ufficialmente le riprese della nuova serie spinoff di Game of Thrones, intitolata A Knight of the Seven Kingdoms, basata sulle avventure di ser Duncan e del suo scudiero Egg raccontate in una serie di storie di George R.R. Martin.

Nella prima immagine di scena vediamo Peter Claffey nei panni di Ser Duncan l’Alto. È possibile che si tratti proprio di una delle scene della serie, ambientata ad Ashford nell’altopiano, in cui dovrebbe incontrare Egg (interpretato da Dexter Sol Ansell). Le riprese sono in corso a Belfast, in Irlanda del Nord: la prima stagione, che dovrebbe andare in onda l’anno prossimo sulla HBO, sarà composta da sei episodi.

Ecco anche una nuova sinossi ufficiale:

“Un secolo prima degli eventi del Trono di Spade, due improbabili eroi vagavano per Westeros… un giovane cavaliere, ingenuo ma coraggioso, Ser Duncan l’Alto, e il suo piccolo scudiero, Egg. In un’epoca in cui la linea dei Targaryen detiene ancora il Trono di Spade e il ricordo dell’ultimo drago non è ancora svanito dalla memoria vivente, grandi destini, potenti nemici e pericolose imprese attendono questi improbabili e incomparabili amici.”

Confermato poi che la regia di tre episodi sarà affidata a Sarah Adina Smith (Lezioni di Chimica), mentre gli altri tre saranno diretti da Owen Harris (San Junipero, episodio di Black Mirror)

Inoltre, sono stati confermati gli altri membri del cast. Finn Bennett sarà Aerion “Chiarafiamma” Targaryen, uno degli esempi più lampanti di “follia” dei Targaryen. Bertie Carvel sarà Baelor “Lanciaspezzata” Targaryen (zio di Aerion, tutto l’opposto). Tanzyn Crawford sarà Tanselle (pittrice e burattinaia di Dorne). Daniel Ings sarà Lyonel “tempesta che ride” Baratheon, bisnonno di Robert, Stannis e Renly. Sam Spruell sarà Maekar Targaryen, padre di Aerion.

Vi ricordiamo che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline