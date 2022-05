In occasione del festival, il colosso dello streaming ha annunciato ladi uscita di, una celebrazione della vita del comico con i suoi amici e la sua famiglia.

A tribute to Bob Saget sarà disponibile dal prossimo 10 giugno sulla piattaforma di streaming. L’evento è stato girato al The Comedy Store di West Hollywood dopo la morte di Bob Saget del 9 gennaio. Tra i grandi nomi presenti all’evento, il suo co-protagonista di Gli Amici di papà John Stamos, Jim Carrey, Chris Rock, Jeff Ross, John Mayer e molti altri.

Lo show dovrebbe arrivare anche nel nostro paese, probabilmente solamente sottotitolato. Vi aggiorneremo nel caso ci siano ulteriori novità.

Bob Saget è morto il 9 gennaio ed è stato ritrovato privo di vita nella sua stanza di albergo del Ritz-Carlton Orlando, dove alloggiava dopo aver concluso uno dei suoi spettacoli.

L’attore aveva 65 anni ed era sposato con Kelly Rizzo. Bob era padre di Aubrey, Lara e Jennifer. Durante la sua carriera era diventato una star della tv grazie alla serie Gli amici di papà in cui ha recitato accanto a John Stamos, Dave Coulier, Candace Cameron Bure, Jodie Sweetin e Mary-Kate e Ashley Olsen. Successivamente Saget è stato impegnato come voce narrante di How I Met Your Mother.

Vedrete lo speciale Netflix in tributo a Bob Saget? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Deadline