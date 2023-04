Nella serie Abbott Elementary c’è stato spazio per Taraji P. Henson con un ruolo da guest star e la protagonista di Empire ha svelato di aver chiesto direttamente a Quinta Brunson di essere coinvolta nella comedy.

L’attrice ha infatti incontrato la collega sul set di un altro progetto e ha spiegato:

Amo la serie. Ero una fan. In realtà ho chiesto io di apparire nello show. Io e Quinta eravamo delle concorrenti di That’s My Jam di Jimmy Fallon e la stavo lodando e dicendole come sono orgogliosa di lei. Ho detto: ‘Amica, sai, in qualsiasi momento avrai bisogno di me, chiamami’. E mi ha chiamata! E ho risposto: ‘Assolutamente, lo farò!’.