Adam Brody sarà protagonista, accanto a Kristen Bell, di una nuova comedy prodotta per Netflix.

Il progetto, ancora senza un titolo ufficiale, racconterà lo strano rapporto che si forma tra l’agnostica Joanne (Bell) e il rabbino fuori dagli schemi Noah (Brody).

Il personaggio affidato all’ex protagonista di The O.C. viene descritto come un affascinante rabbino che è bloccato nei suoi modi ed era abituato ad andare al sicuro. L’uomo inizia ad andare in crisi quando incontra l’onesta in modo brutale e provocatoria Joanne, che stravolge totalmente il suo piano di vita.

Brody, recentemente, ha recitato anche nelle serie Fleishman is in trouble, Mrs. America, StartUp e Single Parents.

La nuova serie è stata creata da Erin Foster, che sarà inoltre produttrice del progetto insieme a Bell, Steven Levitan, Craig DiGregorio, Sara Foster e Danielle Stokdyk.

Che ne pensate dell’arrivo di Adam Brody nel cast della nuova serie con Kristen Bell? Lasciate un commento!

Fonte: Variety

I film e le serie imperdibili