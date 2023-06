Jack Quaid ha parlato delle influenze della prossima serie animata My Adventures With Superman, che lo vedrà indossare i panni di Clark Kent.

Parlandone con Discussing Film, l’attore ha svelato come ha ottenuto il ruolo e ha anticipato alcuni aspetti dello show:

Le persone che lavorano a questo show sono davvero meravigliose, e hanno creato un Clark/Superman che risale alle radici di quanto sia gentile Clark. The Boys è molto sarcastico e prende in giro il genere dei supereroi, ed è interessante passare da una serie tv come The Boys che li sta davvero prendendo per il culo a quest’altro spettacolo che è la versione più seria e genuina di un supereroe puramente giusto. È stato molto divertente interpretare le due facce di quella medaglia ed essere così sincero e onesto con un supereroe come Clark.

Ho fatto il provino per quel ruolo nel mio armadio, che era una specie di cabina di doppiaggio improvvisata. Ho avuto questa audizione per interpretare Superman e il mio atteggiamento nei suoi confronti è stato molto simile a ‘Oh sì, certo, interpreterò Superman’ e ha funzionato. Continuo a non credere davvero di essere Superman, almeno vocalmente. Ma sono andato in cabina di registrazione, ho fatto sessioni ADR e sono riuscito a vedere la serie vera e propria e la adoro. È così dolce senza essere eccessivamente sdolcinato. Ci sono così tante piccole fantastiche easter egg dal mondo di Superman che i fan impazziranno. C’è anche qualche influenza anime all’interno dell’animazione che è così divertente e interessante. Non vedo l’ora che la gente lo vedo, e mi sento così fortunato a poter interpretare queste due parti opposte del mondo dei supereroi.