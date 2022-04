ha interpretato, il maggiordomo di Howard Stark, nella serie televisiva, prima di apprire con lo stesso ruolo nel film Avengers Endgame.

Durante una recente intervista con Digital Spy, l’attore ha ricordato come è stato lavorare alla serie con protagonista Peggy Carter:

Quello che mi piaceva di Agent Carter era che si trattava di una serie davvero forte, guidata da una donna, in cui la protagonista – quindi, l’Agente Carter, Hayley Atwell – era una persona perbene, che cercava di fare cose decenti e molto spesso le faceva in un modo molto divertente. Pensavo che fosse un ottimo modello per le giovani donne … E poi c’era questa sorta di spalla ridicola, che ero io. E ho ricevuto così tanto da quell’esperienza – non avevo mai fatto una parte comica prima di allora.