Agent Elvis: cosa c’è di vero nella nuova serie animata Netflix?

Le premesse sembrano folli ma se vi dicessimo che in realtà alcune delle cose che vedrete in Agent Elvis sono frutto di alcuni eventi realmente accaduti?

La serie animata Agent Elvis, disponibile ora su Netflix, vede il Re del Rock and Roll (doppiato da Matthew McConaughey) nei panni di un agente segreto armato di pistola, che spacca a colpi di karate e affiancato da uno scimpanzé.

Elvis incontrò il Presidente Richard Nixon e chiese un distintivo ufficiale al Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs. Durante il loro incontro, disse a Nixon che si era informato sui pericoli della cultura della droga e del comunismo e che voleva aiutare il suo Paese a combattere questi mali.

Il 21 dicembre 1970, Elvis Presley incontrò il Presidente Richard Nixon nello Studio Ovale.

Nonostante il fatto che Elvis avesse una grave dipendenza da farmaci da prescrizione, era intenzionato a combattere la cultura della droga (solo per le sostanze illegali, a quanto pare) e voleva che Nixon gli desse un distintivo del Federal Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs. Nella sua lettera al presidente, Elvis scrisse: “Posso e voglio fare più bene se fossi nominato Agente Federale in libertà… Ho fatto uno studio approfondito sull’abuso di droghe e sulle tecniche di lavaggio del cervello dei comunisti”.

Nixon accettò di incontrare Presley nonostante l’iniziale scetticismo e nella loro chiacchierata di mezz’ora discussero del reciproco disprezzo per la controcultura degli anni Sessanta. Quando Elvis chiese il suo distintivo da agente federale, Nixon gliene diede sorprendentemente uno. Il Presidente e il Re del Rock and Roll si abbracciarono e si salutarono con affetto.

Presley fu anche un convinto studente e istruttore di karate

Quando Elvis fu arruolato nell’esercito alla fine degli anni Cinquanta, fu dislocato in Germania, dove incontrò un istruttore di karate che per primo introdusse il Re alle arti marziali. Elvis si allenò spesso in Germania e mantenne l’abitudine per molti anni. Quando tornò a Los Angeles nel 1960, ottenne la cintura nera. In seguito continuò gli studi a Memphis, dove fu elevato al grado di cintura nera di 7° grado nel 1973.

Elvis era talmente appassionato di karate che alla fine divenne istruttore. Alcuni dei suoi compagni di classe erano intimiditi da lui, ma lui li tranquillizzava. Quando un ragazzino ammise di avere paura del Re, Presley gli regalò un orologio inciso.

Nel 1974, Elvis avanzò ulteriormente, raggiungendo il grado di Cintura Nera di 8° grado. Con il declino della salute negli anni successivi, prima della sua morte nel 1977, Elvis non fu più uno studente così devoto. Ma la sua dedizione alla disciplina delle arti marziali gli valse un posto nella Martial Arts Hall of Fame.

Elvis aveva anche uno scimpanzé domestico di nome Scatter, che aveva la tendenza a terrorizzare la sua famiglia e gli amici

Scatter, lo scimpanzé, un tempo era un attore che appariva su una stazione televisiva locale di Memphis in una varietà di ruoli che andavano dall’uomo d’affari al giocatore di baseball. A un certo punto, il proprietario di Scatter decise di venderlo al Re del Rock and Roll, decidendo che Graceland sarebbe stata una buona casa per l’amato scimpanzé. Elvis accettò e Scatter si trasferì nella villa del Re.

Quando Elvis andò a Hollywood per concentrarsi sulla sua carriera cinematografica, Scatter arrivò con lui. Scatter si godette lo stile di vita fino a quando non scappò più volte da una casa a Bel Air. I vicini si lamentarono e Scatter fu rispedito a Graceland, dove morì qualche tempo dopo per cause naturali. Si dice che l’ultima dimora di Scatter sia stata nel cortile di Graceland, non troppo lontano dal suo amato proprietario, il Re del Rock and Roll.

La serie di animazione per adulti di Netflix sarà composta da dieci episodi e prodotta da Sony Pictures Animation. Si tratta di un’irriverente commedia d’azione con Matthew McConaughey nei panni di Elvis Presley e segue Elvis mentre vive una doppia vita come agente segreto.

Lo show è stato creato da Priscilla Presley e John Eddie, ed è stato sviluppato dai co-showrunner Mike Arnold e John Eddie, che servono anche come produttori esecutivi insieme a Kevin Noel, Matthew McConaughey, Priscilla Presley, con Fletcher Moules come co- Produttore esecutivo e Seranie Manoogian come produttore. Jamie Salter, Corey Salter e Marc Rosen con Authentic Brands Group saranno anche produttori esecutivi.

Titmouse, con sede a Vancouver, è lo studio di animazione che si è occupato dello show con Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio e Ben Kalina come produttori esecutivi e Gary Ye come direttore supervisore, Chris Thompson come direttore artistico e Josue Sanchez come montatore.

Robert Valley ha creato il design originale dei personaggi e il guardaroba di Agent Elvis è stato disegnato da John Varvatos. La musica e la colonna sonora originale sono state composte da Tyler Bates e Timothy Williams.

Fonte: Netflix