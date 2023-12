Questa estate, dopo una lunga attesa, Star Wars: Ahsoka ha finalmente fatto il suo debutto su Disney+, ottenendo successo sia critico che di pubblico. Tuttavia, a causa degli scioperi SAG, il cast non ha potuto promuovere la serie durante la sua corsa. Ora che tutto è tornato alla normalità, gli attori hanno cominciato a condividere alcune foto e video dietro le quinte.

I fan della serie stanno infatti ricevendo molto materiale inedito con Hayden Christensen, che ha fatto il suo ritorno come Anakin Skywalker nel quinto episodio dello show. Questa settimana, Rosario Dawson (Ahsoka Tano) ha pubblicato una foto con Christensen, e non è l’unica a mettere in mostra la star dei film prequel.

Il quinto episodio, forse il più amato della prima stagione, ha anche segnato il debutto della versione più giovane di Ahsoka in live-action, interpretata da Ariana Greenblatt (che recentemente abbiamo tutti potuto apprezzare in Barbie). Poche ore fa, la Greenblatt ha postato su Twitter un video dell’allenamento con le spade laser che ha svolto con Christensen.

from the practice stage to the sound stage, early early walk through choreography with the chosen one⚔️ #Ahsoka pic.twitter.com/W7GPiuzMxA — Ariana Greenblatt (@ArianaG) December 9, 2023

Recentemente, Filoni ha partecipato al podcast Dagobah Dispatch e ha ricordato le sensazioni provate nel vedere la Greenblatt incarnare Ahsoka sul set.

“Per me, il momento più strano è stato quando, e ci sono stati molti momenti fantastici con tante persone e personaggi, ho visto Ariana nei panni della giovane Ahsoka, è stato un vero colpo di fulmine“, ha condiviso Filoni. “Perché quel personaggio, in quella forma, è davvero la prima cosa che ho contribuito a fare per Star Wars e per la Lucasfilm. Ahsoka è stata un punto di discussione fin dal primo giorno tra me e George, all’inizio. Ricordo di aver disegnato quel personaggio e di aver pensato al suo aspetto prima ancora che si sapesse che Anakin aveva una Padawan“.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

I film e le serie imperdibili