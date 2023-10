La recensione dell’ottavo episodio di Ahsoka, intitolato “La Jedi, la strega e il signore della guerra”, disponibile su Disney+.

La cavalcata di Ahsoka giunge al termine (con tutti i “ma” del mondo che era lecito aspettarsi da un progetto all’insegna della ‘cross-serialità’ come questo) con il finale di stagione: La Jedi, la Strega, il Signore della Guerra. Se in precedenza i titoli avevano strizzato l’occhio al mondo Shakespeariano, stavolta il riferimento è innegabilmente alla Narnia di C. S. Lewis.

Basterebbe dire che l’episodio finale è aderente, nel bene e nel male, alla filosofia Filoniana di Star Wars per definire questo episodio a pennello. Se però la maggior parte degli spettatori interpreterebbe questo apprezzamento nel migliore dei modi, in realtà una visione più disincantata degli eventi e dei temi di questo finale di stagione lascia affiorare qualche crepa, proprio come quelle delle armature dei soldati di Thrawn. In quelle, come in questo episodio, c’è la bel...