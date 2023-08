È ormai tradizione che i personaggi arrivino al Galaxy’s Edge e all’Avengers Campus quando le nuove serie tv vengono pubblicate su Disney+, e Ahsoka non fa eccezione.

Ahsoka debutterà in concomitanza con l’uscita della serie tv, prevista per la notte tra il 22 e il 23 agosto.

Questo è un nuovo giorno. Un nuovo inizio. A partire dal 23 agosto, i visitatori di Batuu potranno incontrare Ahsoka a Star Wars: Galaxy’s Edge al Disneyland Park. E non perdetevi la premiere di due episodi di Ahsoka in streaming il 23 agosto su Disney+

I primi due episodi ora usciranno il 23 agosto alle 3 di notte, in anticipo rispetto all’uscita prevista il 23 agosto alle 9 di mattina.

Ahsoka Tano ha debuttato in versione live-action negli episodi di The Mandalorian e il personaggio è apparso anche in The Book of Boba Fett prima di ritornare sugli schermi come assoluta protagonista.

La serie tv dedicata all’allieva di Anakin Skywalker debutterà su Disney+ il 23 agosto 2023.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Fonte: Comic Book

