Disney+ ha condiviso una featurette di Ahsoka dedicata a Hera Syndulla, il personaggio interpretato da Mary Elizabeth Winstead.

Nel filmato l’attrice esprime tutto il suo entusiasmo per essere parte della saga di Star Wars e spiega poi che Hera è “una figura materna” per tutti quelli che fanno parte della sua vita, tra cui il figlio Jacen (Evan Whitten).

Mary sottolinea che è davvero complesso cercare di proteggere il ragazzino e al tempo stesso cercare di fare quello che è giusto per l’universo.

Nel cast della serie con star Rosario Dawson ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Fonte: ComicBook

