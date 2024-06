Rosario Dawson ha rifiutato un ruolo misterioso in Star Trek per interpretare Ahsoka Tano.

Ospite al Fan Expo Boston, Rosario Dawson ha rivelato che le era stato offerto un ruolo in una serie di Star Trek su Paramount+, ma aveva già firmato per Ahsoka:

Sono decisamente una fan di ‘Next Gen’. Obbedirò al Capitano Picard fino alla fine. Ho un video in cui sono vestita da Ahsoka mentre tengo in mano la bottiglia di tè Picard Earl Grey. Uno di questi giorni lo pubblicherò.

Avrei potuto essere una della specie di Odo. Avrei potuto essere una pozzanghera immortale. Capite il mio dolore? Sarebbe stato davvero bello. Ho anche spinto molto per essere ‘Q.’ Mio padre mi voleva come Q, ci ho provato ma non si poteva.