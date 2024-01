Durante una chiacchierata con GQ, Alan Ritchson ha parlato di Reacher e ha risposto a chi la ritiene esclusivamente una “serie per papà”.

L’attore, ovviamente, non è d’accordo:

È così strano, continuo a leggerlo. È buffo perché ho mostrato la serie ai miei figli, la prima stagione, ma non la parte in cui il tizio nudo è appeso al muro crocifisso. Tutto il resto, nel suo contesto, aveva assolutamente senso e l’hanno adorata. Io non la definirei “serie per papà“, è una “serie per famiglie“. In strada ho incontrato delle piccole signore con il bastone che hanno detto [imita una voce da signora anziana]: “Reacher… Reacher..“. È un termine improprio definirla “serie per papà“. È anche vero che sono un padre e anche io amo la serie, perciò per certi versi ha senso.