Alan Ritchson è stato intervistato da GQ e ha parlato della sua preparazione al ruolo di Reacher tra dieta e allenamenti, approfittando per chiarire delle voci in proposito.

L’attore ha voluto specificare un dettaglio sulle notizie legate al peso messo su per il ruolo:

In ogni intervista dicono che ho preso “15 kg di muscoli“, ma mi fermerei a “15 kg“. Non so quanto di quelli siano massa muscolare, semplicemente sono passato da 92 kg a 106 kg in otto mesi, ho mangiato tantissimo e non credo di aver messo solo muscoli. Sicuramente una buona parte, più della metà. Non ho preso né steroidi, né testosterone e infatti ho distrutto il mio corpo.