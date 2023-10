Noah Hawley, che ha curato l’adattamento televisivo di Fargo e Legion, sarà lo showrunner della serie tv di Alien e ha svelato quale momento della saga ha ispirato la serie tv.

Come riportato da /SlashFlm, Hawley è stato ispirato dalla location della serie tv (la terra ma nel futuro) e la rivelazione sulla vera natura di Ash nell’Alien originale:

Guarda, un film di due ore puoi impostare tutto in un’unica nave e ti chiederai semplicemente: “Sopravviveranno?” Ma se stai realizzando una serie non puoi chiedertelo per tutta la durata. Anche se hai il 60% del miglior horror d’azione in televisione, hai comunque il 40% di ‘Di cosa stiamo parlando?’. Ho avuto alcune conversazioni all’inizio con Peter Rice, che dirigeva tutta la televisione alla Fox e poi nei primi due anni alla Disney, mi disse: “Il problema con Alien è che sei sempre intrappolato in un’astronave, seiintrappolato in una prigione”. E se ci fosse stato di più di quello?

In questo momento sulla Terra, dove siamo dal punto di vista tecnologico? E la domanda che la fantascienza tende sempre a porre è: l’umanità merita di sopravvivere? Quindi sembra una domanda davvero interessante da continuare ad esplorare.