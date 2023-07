Nel cast della stagione 3 di All American: Homecoming due protagonisti appariranno solo in poche puntate a causa dei tagli al budget: Peyton Alex Smith e Kelly Jenrette.

Secondo quanto rivelato da Deadline, le presenze regolari tra gli interpreti saranno Geffri Maya, Sylvester Powell, Netta Walker e Mitchell Edwards. La presenza di Cory Hardrict e Rhoyle Ivy King sarà invece ridotta.

Smith e Jenrette saranno presenze ricorrenti. L’attrice, dopo aver parlato con il suo team, in particolare, ha deciso di essere una presenza ricorrente invece che essere indicata come una presenza regolare, ma in numero inferiore di episodi.

Attualmente, invece, non è stato svelato il destino di Camille Hyde, interprete di Thea Mays.

All American: Homecoming ha ottenuto il rinnovo, come accaduto con Superman & Lois, solo grazie a dei significativi tagli nel budget. Nello show tratto dai fumetti della DC, ad esempio, solo quattro dei dodici attori indicati come presenza regolare nelle puntate lo saranno anche in futuro.

Che ne pensate dei cambiamenti avvenuti nel cast di All American: Homecoming a causa dei tagli al budget?

Fonte: Deadline