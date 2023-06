The CW ha rinnovato All American: Homecoming per una stagione 3 di 13 episodi.

Brad Schwartz, presidente di CW Entertainment ha dichiarato:

Siamo entusiasti di riportare All American: Homecoming e Superman & Lois su The CW. Queste serie sono due dei nostri prodotti più forti sulle nostre piattaforme lineari e digitali con alcuni dei fan più appassionati di tutta la televisione. Siamo grati ai nostri partner di Warner Bros. Television e Berlanti Productions per la loro continua collaborazione e non vediamo l’ora di iniziare a lavorare alle nuove stagioni.

Lo spinoff di All American è scritto e prodotto da Nkechi Okoro Carroll e racconterà la storia di una giovane speranza del tennis proveniente da Beverly Hills e di un giocatore di baseball di Chicago mentre affrontano il mondo dello sport universitario e affrontano gli alti e i bassi dell’età adulta e le prime esperienze sessuali mentre frequentano un college prestigioso. Nel cast ci sono Geffri Maya nel ruolo di Simone Hicks, Peyton Alex Smith, Kelly Jenrette, Cory Hardrict, Sylvester Powell, Netta Walker e Camille Hyde. Michael Schultz ha diretto il pilot, mentre tra i produttori ci sono Okoro Carroll, Greg Berlanti, Sarah Schechter, David Madden, e Robbie Rogers.

Siete contenti per il rinnovo di All American: Homecoming per una stagione 3? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Deadline