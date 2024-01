La storia di Amanda Knox sembra sarà al centro di una miniserie che dovrebbe essere prodotta per Hulu.

KJ Steinberg (This Is US) ha scritto il progetto e ne sarà produttore esecutivo insieme a Knox, Warren Littlefield (Fargo) e Monica Lewinsky. Attualmente non è ancora stata scelta un’attrice per il ruolo di Amanda, accusata dell’omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher e poi ritornata in America dopo 16 anni. Knox ha trascorso quattro anni in carcere dopo essere stata condannata, prima di essere dichiarata innocente. Nel 2013 aveva scritto un’autobiografia, poi alla base di un documentario di Netflix e del film di Lifetime intitolato Murder on Trial in Italy.

Lewinsky, nel mese di ottobre, aveva accennato al progetto dichiarando:

Vorrei fosse già stata annunciata, ma sarò produttrice di una miniserie su un’altra giovane donna che si è ritrovata la vita segnata e fatta a pezzi sulla scena mondiale, ma è riuscita in qualche modo a sopravvivere. Penso sarà davvero potente.

