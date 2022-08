And Just Like That...

John Corbett riprenderà il ruolo di Aidan nella stagione 2 di And Just Like That…, la serie sequel di Sex and the City.

Il personaggio dovrebbe apparire in più di un episodio del progetto che ha riportato sugli schermi al storia di Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker.

Per ora HBO Max non ha svelato nessun dettaglio riguardante il ritorno dell’attore che non era stato coinvolto nella realizzazione della prima stagione. John, nell’aprile 2021, aveva invece dichiarato che poteva apparire in qualche episodio della serie che prosegue la storia Carrie (Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis).

Sarah Jessica Parker, coinvolta nella serie anche come produttrice, aveva dichiarato che aveva trovato divertenti le dichiarazioni del suo amico e collega:

Quando mi ha realmente contattata, davvero gentilmente perché è un gentleman, e ha chiesto scusa per quelle uscite che ha inteso come una battuta…. Io poi ho detto ‘No, no, no, è una nazione libera’. E ho pensato che fosse delizioso e in un certo senso divertente.

Michael Patrick King, produttore esecutivo della serie, aveva successivamente spiegato che non era apparso Aidan per poter dare spazio alle conseguenze della morte di Mr. Bif (Chris Noth):

Il ritorno di Aidan è una trama importante che tutti a casa hanno pensato, ma che non avevamo mai pensato.

