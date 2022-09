And Just Like That...

Le riprese della stagione 2 di And Just Like That sono imminenti: a rivelarlo le stesse protagoniste della serie, in particolare Sarah Jessica Parker e Sara Ramírez, che hanno condiviso un’immagine della sceneggiatura del primo episodio.

“Per ora, solo questo. X, SJ” ha commentato Parker mostrando la copertina della sceneggiatura in occasione della table read della stessa con il cast. L’attrice ha pensato bene di cancellare il titolo dell’episodio. Curioso un dettaglio presente nella foto condivisa da Ramírez: le linee guida sui social media indicate da HBO alle star…

Nella seconda stagione della serie sequel di Sex and the City, John Corbett riprenderà il ruolo di Aidan.

Torneranno ovviamente le protagoniste Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) e Kristin Davis (Charlotte).

