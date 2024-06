And Just Like That...

Le riprese della stagione 3 di And Just Like That sono in corso e la produzione ha svelato che Mehcad Brooks sarà uno dei nuovi arrivi nel cast.

Nei prossimi episodi Sebastian Pigozzi e Dolly Wells, interpreti di Giuseppe e Joy, saranno promossi a presenze regolari.

Max ha inoltre annunciato l’arrivo della star di Law & Order, Jonathan Cake (The Affair) e Logan Marshall-Green (Upgrade).

Brooks, pur essendo coinvolto nello show con Sarah Jessica Parker, potrà continuare a lavorare a Law & Order.

La prossima stagione mostrerà Carrie, Miranda e Charlotte, insieme ai loro nuovi amici, affrontare la complicata realtà legata all’amicizia, alla famiglia e alla vita a New York ora che sono cinquantenni.

Tra gli interpreti ci sono anche Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang, Alexa Swinton e John Corbett.

Poche settimane fa, inoltre, Rosie O’Donnell ha svelato che reciterà nei prossimi episodi con la parte di un personaggio chiamato Mary.

Sara Ramirez e Karen Pittman, che avevano la parte di Che Diaz e Nya Wallace, non torneranno invece nei prossimi episodi.

Che ne pensate dell’arrivo di Mehcad Brooks nel cast della stagione 3 di And Just Like That?

Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

Seguiteci anche su TikTok!

Fonte: TVLine