And Just Like That...

Candace Bushnell, autrice della rubrica Sex and the City, ha parlato della serie con star Sarah Jessica Parker ispirata ai suoi articoli e di quanto sia ancora attuale la storia di Carrie e delle sue amiche, in particolare di Samantha Jones interpretata da Kim Cattrall.

In occasione del venticinquesimo anniversario del debutto dello show, l’autrice ha sottolineato che la sua rubrica ha ancora un impatto sulle persone:

La rubrica aveva realmente a che fare con il comportamento delle persone. Affrontava i comportamenti relazionali delle persone: andare agli appuntamenti, avere relazioni sessuali, le politiche sociali e sessuali. Queste cose non cambiano. Abbiamo tecnologie diverse, ma ci sono ancora gerarchie di poteri, chi fa cosa, a chi è permesso di fare qualcosa, quando, dove. Tutto quello esiste ancora. Anche se le persone ora hanno più libertà per quanto riguarda il modo in cui vogliono vivere la propria vita, che è fantastico

Candace ha poi sottolineato che pensa che lo show abbia anticipato molti trend, come il fatto che qualsiasi cosa venisse mostrata negli episodi attirasse l’attenzione degli spettatori, come accade ora con gli influencer.

Bushnell ha sottolineato che è felice se una sua opera viene adattata in una serie tv perché i progetti per il piccolo schermo riescono ad avere una grande influenza.

Commentando l’affetto che i fan provano per Samantha Jones, come dimostrano frasi come “lo show senza di lei è solo …And the City”, Candace ha dichiarato:

Il suo personaggio ha rappresentato molta libertà e possibilità per le donne. E penso che i fan siano super entusiasti del suo ritorno, anche se si tratta solo di un cameo in una macchina. Si tratta di una decisione di affari, come lo sono tutte queste cose. C’è molta buona volontà nei confronti di And Just Like That. Le persone vogliono che funzioni.

L’autrice ha inoltre aggiunto:

Penso sarà davvero buona in base alle clip che ho visto. Sono entusiasta.

Bushnell ha poi ammesso che gli autori non le hanno chiesto consigli o pareri sul futuro della serie e che non ha alcuna critica da avanzare al progetto sequel, essendo una grande fan.

Candace ha però ribadito che Carrie non la rappresenta:

Non ho sposato un uomo ricco. Il mio messaggio è molto diverso. Si tratta di essere indipendenti: di essere Mr. Big invece che stare con Mr. Big.

L’autrice ha poi confermato che il libro Is There Still Sex in The City avrebbe dovuto diventare una serie tv ed era stato scritto uno script, prima della pandemia che ha cancellato lo sviluppo del progetto. Recentemente ha inoltre scritto uno script su un personaggio ispirato a se stessa, ma è in pausa a causa dello sciopero degli sceneggiatori.

