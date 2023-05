And Just Like That...

HBO Max ha annunciato che la stagione 2 di And Just Like That… avverrà sugli schermi americani il 22 giugno. In Italia, invece, l’appuntamento è per il 23 giugno.

Gli episodi della seconda stagione dello show sequel di Sex and the City avranno tra gli interpreti Victor Garber, Oliver Hudson e Gary Dourdon.

La storia di And Just Like That… riprenderà da dove si è interrotta in precedenza, con Carrie che sembra pronta a dare nuovamente spazio all’amore dopo la morte di Mr Big (Chris Noth), avvicinandosi al produttore di podcast Franklyn (Ivan Hernandez).

In Italia la serie tornerà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Dal produttore esecutivo Michael Patrick King, i nuovi episodi vedono il ritorno delle protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis.

Fra il cast che ritorna nei nuovi episodi anche Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang e Alexa Swinton.

