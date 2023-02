And Just Like That...

Sarah Michelle Gellar ha recitato in tre episodi di Sex and The City e ha ora rivelato che sarebbe interessata a riprendere la parte nella serie And Just Like That….

L’attrice, attualmente protagonista di Wolf Pack su Paramount+, aveva interpretato Debbie, una dipendente di una società di produzione che proponeva a Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), l’idea di adattare la sua rubrica in un film.

Gellar, intervistata da Entertainment Tonight, ha sottolineato:

Penso che la ragazza che si occupava dello sviluppo di film, che era il suo incarico all’epoca, ora stia probabilmente gestendo uno studio e forse potrebbe tornare.

Sarah ha inoltre ricordato che all’epoca era stata entusiasta all’idea di apparire nella serie:

Volevo disperatamente apparire nello show e Darren Starr mi aveva scritto un paio di ruoli, ma non riuscivo a liberarmi degli impegni di Buffy per girare le scene, ed ero davvero sconvolta. E mi ha detto: ‘Stiamo venendo a Los Angeles. Lo farò funzionare’, quindi ha scritto questo ruolo.

La star del piccolo schermo ha aggiunto:

Dovevo presentarmi alle 22 sul set di Sex and the City e ho detto: ‘Verrete a prendermi?’, perché stavo lavorando dalle cinque di mattina… Sono arrivata lì alle 22. Mi sono venuti a riprendere alle 5 o alle 4.30 di mattina del giorno dopo, quindi deliravo girando quella scena, ma era anche un delirio all’insegna dell’entusiasmo.

Che ne pensate? Vorreste vedere Sarah Michelle Gellar nella serie And Just Like That…?

