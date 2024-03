And Just Like That...

Un’altra defezione dal cast di And Just Like That: dopo Sara Ramirez, anche Karen Pittman non tornerà nella terza stagione della serie revival di Sex and the City.

L’attrice ha partecipato alle prime due stagioni, ma ora Max ha confermato che non ritornerà nei panni di Nya Wallace nei nuovi episodi a causa della sovrapposizione con altri impegni. A causa degli scioperi del 2023, molti progetti hanno subito slittamenti e ritardi, e così sempre più spesso capita che i cast di alcune produzioni vengano condizionati da questi spostamenti.

“È stata una gioia avere Karen Pittman nel ruolo della splendida e intelligente professoressa Nya Wallace nelle prime due stagioni,” ha commentato un portavoce dello streamer. “Ma proprio come noi, anche altri hanno avuto il piacere di lavorare con questa attrice dinamica. A causa dei suoi impegni con altre due serie in onda su piattaforme streaming, è diventato chiaro che non sarebbe stato possibile girare tre serie in contemporanea. Siamo quindi rattristati nell’annunciare che a causa di sovrapposizioni di impegni non potremo continuare la storia del suo personaggio nella terza stagione. Karen e Nya mancheranno, e la sua famiglia di Max e i suoi fan faranno il tifo per lei nei suoi altri progetti”.

In realtà già durante la seconda stagione gli impegni di Pittman con The Morning Show avevano limitato la sua presenza nella serie. L’altro progetto in cui ora è impegnata è Forever, adattamento del romanzo di Judy Blume in arrivo su Netflix.

Rimarrà quindi in sospeso la storia d’amore tra lo chef Toussaint Feldman (Gary Dourgan) e la dottoressa Wallace…

La terza stagione di And Just Like That… tornerà nel 2025.

