And Just Like That...

And Just Like That ha ottenuto il rinnovo per la stagione 3 da parte di Max, la piattaforma di streaming di HBO.

Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali, ha dichiarato:

Siamo deliziati nel condividere che, dal lancio della stagione 2, And Just Like That… è alla prima posizione delle serie Max originali più viste ed è il progetto Max Original più visto che è tornato sugli schermi. Mentre ci avviciniamo all’atteso season finale della serata di giovedì, brindiamo con i nostri cosmopolitan in onore di Michael Patrick King e del suo magnifico team di autori, produttori, cast e troupe che continuano ad affascinarci, 25 anni dopo, con amicizie dinamiche e storie coinvolgenti. Non vediamo l’ora che i nostri spettatori vedano dove la terza stagione porterà le nostre abitanti di New York preferite.

La storia della serie ideata da Michael Patrick King, attualmente, vede Carrie (Sarah Jessica Parker) di nuovo insieme ad Aidan (John Corbett), mentre le sue amiche cercano di trovare il loro posto nel mondo durante una nuova fase della propria vita.

Nel season finale apparirà, dopo molta attesa, anche Samantha, interpretata da Kim Cattrall.

Fonte: Deadline