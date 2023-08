And Just Like That...

La costumista di And Just Like That ha svelato che è stato John Corbett a scegliere la giacca indossata per la scena del ritorno di Aidan e molto criticata online dai fan.

Molly Rogers, responsabile degli indumenti indossati dal cast nello show in collaborazione con Danny Santiago, ha infatti spiegato a Variety che l’attore era molto convinto che il capo di Belstaff fosse perfetto per l’incontro con Carrie.

La costumista ha aggiunto:

Penso che avesse un’atmosfera da protagonista, è inoltre una giacca romantica.

Rogers ha però ammesso:

L’unico problema, secondo me, è che era troppo abbottonata. Ma quelle alle volte sono scelte dell’attore e sei sul set, non sei la fashion police. Alla fine è l’attore che deve sentirsi bene.

Corbett, secondo quanto rivelato in precedenza, aveva indicato la giacca di Belstaff come l’unica che avrebbe indossato Aidan nello show. L’attore ne aveva una identica che ha usato per anni e ne aveva motivato l’utilizzo sul set sostenendo che fosse ‘cool, ma non trendy’, pur distinguendosi.

Che ne pensate della giacca di Aidan indossata in And Just Like That? Avete approvato la scelta?

Fonte: Variety