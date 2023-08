And Just Like That...

Max ha condiviso il trailer dell’episodio finale della stagione 2 della serie And Just Like That, anticipando l’apparizione di Samantha.

La puntata si intitolerà The Last Supper Part Two: Entree e, come ormai anticipato da mesi, regalerà ai fan un breve momento con al centro Kim Cattrall.

Nel video si vede Carrie mentre si prepara all’ultima cena organizzata nel suo appartamento, qualche problema sentimentale delle sue amiche, e la protagonista mentre riceve la telefonata di Samantha.

Cattrall ha girato a fine marzo una scena a New York, senza però interagire con gli altri membri del cast. L’attrice sembra infatti fosse da sola a bordo di un’automobile e abbia girato una conversazione con Carrie Bradshaw avvenuta al telefono.

Sarah Jessica Parker, parlando del momento, aveva spiegato che sembrava un bel modo per rendere omaggio a 25 anni della serie e che rappresenterà quell’amicizia e l’importanza avuta per le protagoniste di Sex and the City.

Che ne pensate del trailer dell’episodio finale della stagione 2 di And Just Like That? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook