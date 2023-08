And Just Like That...

Sarah Jessica Parker ha rivelato di aver adottato il gatto che Carrie accoglie nella sua casa nella seconda stagione di And Just Like That.

L’attrice ha infatti svelato su Instagram che Lotus fa parte ora della sua famiglia dal mese di aprile.

Sarah ha scritto online:

Adottato ufficialmente dalla famiglia Parker/Broderick nell’aprile 2023. Si unisce a Rémy e Smila che abbiamo adottato nel maggio 2022. Se vi sembra conosciuto è perché lo è.

Lotus è stato salvato dalla Connecticut Human Society e lui e gli altri membri della sua cucciolata avevano tutti nomi di piante e fiori.

Nella serie Carrie viene convinta da Che (Sara Ramirez) ad adottare un gattino che viene poi chiamato Shoe, in riferimento alla sua passione per le scarpe e per il fatto che debba spesso dire ‘shoo’ per provare a controllare il comportamento dell’adorabile felino.

Che ne pensate del fatto che Sarah Jessica Parker abbia adottato il gatto che appare nella stagione 2 di And Just Like That?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: The Wrap