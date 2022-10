And Just Like That...

Nel cast della stagione 2 di And Just Like That ci sarà anche Tony Danza, che interpreterà se stesso.

L’attore apparirà negli episodi in cui lo si vedrà coinvolto nel pilot della sitcom a cui sta lavorando Che a Los Angeles con il ruolo del padre della giovane. Nella serie il personaggio affidato a Sara Ramirez aveva già anticipato: “Tony Danza verrà a leggere il ruolo di mio padre. Non è messicano o irlandese, ma è Tony Danza”.

La stagione precedente si è conclusa con Miranda che decideva di trasferirsi a Los Angeles dove Che sta girando il pilot.

Michael Patrick King, showrunner del progetto sequel di Sex and the City, aveva poi anticipato che nella seconda voleva dare più spazio al personaggio di Che.

Nella seconda stagione della serie sequel di Sex and the City, ci sarà anche John Corbett che riprenderà il ruolo di Aidan.

Nelle puntate torneranno, ovviamente, le protagoniste Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) e Kristin Davis (Charlotte).

