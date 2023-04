Diego Luna ha svelato che, per molto tempo, ha temuto che la serie Andor non arrivasse sugli schermi perché sembrava “troppo perfetta”.

L’attore, intervistato da The Hollywood Reporter, ha infatti risposto a una domanda sulla scena in cui il protagonista fa visita a un bordello e poi uccide due guardie di sicurezza, momento che sembrava poco adatto al mondo Disney.

Diego ha raccontato:

Non era solo quello. Ho sempre avuto una sensazione che non sarebbe stata distribuita fino a quando è andata in onda. Continuavo a pensare: ‘Questo è troppo perfetto. Questo sta funzionando’. L’intera idea, ho sempre pensato: ‘Quello è impossibile’. Nel corso dell’intero processo abbiamo fatto esattamente ciò che pensavamo fosse la cosa migliore. Non abbiamo dato priorità a niente oltre allo show. La fase di scrittura ha avuto il tempo necessario e abbiamo avuto il miglior cast possibile. Quindi tutto continuava a migliorare continuamente e ho sempre avuto la sensazione che qualcosa dovesse andare storto. Ma non è successo. Abbiamo avuto la libertà e il sostegno di Disney e Lucasfilm. Abbiamo avuto la sicurezza di Kathy Kennedy alle spalle dello show.

L’interprete di Andor ha inoltre sottolineato che più volte nel corso delle riprese è rimasto sorpreso dal fatto che la serie venisse realizzata:

Mi sento orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Anche oggi, non mi sento solo fortunato, ma anche di essere una parte di qualcosa come questa e poter lavorare con persone in cui credo. Abbiamo un team e una struttura che continua a spingerci a migliorare e a prendere più rischi, a spingerci oltre. Quindi è piuttosto degno di nota sotto ogni aspetto. Accade a ogni livello dello show, con ogni dipartimento.

Che ne pensate del fatto che Diego Luna considerasse Andor ‘troppo perfetta’? Lasciate un commento!

Fonte: The Hollywood Reporter

