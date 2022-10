In molti ricorderete quanti cambiamenti importanti abbia subito Rogue One: A Star Wars Story durante la fase di produzione. In primis si parlava del fatto che Tony Gilroy, showrunner di Andor, sia stato chiamato a prendere il controllo del lungometraggio, sostituendo il regista originale Gareth Edwards. Per esempio, i trailer usciti mostravano personaggi vivi quando non avrebbero dovuto esserlo e perfino una Jyn Erso che si scontrava con un TIE Fighter. Di conseguenza, molti sono convinti che ci sia un finale diverso nascosto da qualche parte negli uffici Lucasfilm.

Durante una recente intervista (SFFGazette.com) è stato chiesto a Diego Luna, attore di Cassian Andor, come sia finito Rogue One e di parlare delle ipotesi sulla possibilità di un finale alternativo in cui lui e Jyn Erso siano sopravvissuti. Impossibile dimenticare la loro fine infuocata in seguito all’esplosione da parte della Morte Nera e di Tarkin, ma la star di Andor si è affrettata a precisare che non c’è mai stato uno scenario in cui la sua Ribelle sia sopravvissuta.

“Questo è il motivo per cui ero così felice di interpretare questo ruolo e così eccitato all’idea di far parte di questo universo, perché pensavo che fosse così audace, così interessante e così unico avere un finale come questo“, spiega nel video qui sotto. “E ricordo che la gente parlava di diversi finali e, per essere chiari, il giorno in cui mi è stato offerto questo ruolo, ho capito subito che fosse quello giusto“.

“Era un unico film e sapevo quale sarebbe stato il finale“, ha poi aggiunto Luna. “Ed è una delle cose che mi ha entusiasmato di più, sai, il fatto che Star Wars avrebbe compiuto questo gesto, avrebbe mostrato cosa significa il sacrificio e sarebbe andato fino in fondo“.

Quindi chi sperava che fosse miracolosamente sopravvissuto a Rogue One rimarrà deluso.

