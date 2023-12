Andre Braugher è morto lunedì. L’attore, vincitore di due Emmy per serie come Homicide, Life in the Street e Thief – il professionista, e candidato a quattro Emmy per Brooklyn Nine-Nine, aveva 61 anni. La causa della morte è una malattia non specificata.

Il suo primo ruolo al cinema fu al fianco di Matthew Broderick e Denzel Washington in Glory – Uomini di gloria, diretto da Edward Zwick. Più recentemente è comparso nel film Anche io di Maria Schrader, nei panni del supervisore delle due reporter del New York Times Jodi Kantor e Megan Twohy il cui lavoro portò al processo a Harvey Weinstein avviando il #metoo. Il suo prossimo progetto sarebbe stato The Residence, serie Netflix prodotta da Shondaland, le cui riprese dovevano ancora terminare. È anche stato tra i protagonisti della stagione finale di The Good Fight.

Nella sua lunga carriera, l’attore ha partecipato a moltissime serie tv e film, ma la serie per cui molti ricorderanno Braugher è Brooklyn Nine-Nine, comedy con protagonista Andy Samberg che gli è valsa due Critics Choice Awards come miglior attore non protagonista in una comedy. Il ruolo di Braugher nelle otto stagioni della serie, iniziata su Fox e proseguita su NBC, era quello del capitano Ray Holt.

Braugher era noto anche per il suo impegno nel teatro: proprio per questo, i suoi famigliari hanno chiesto che al posto di fiori vengano fatte donazioni al Classical Theatre of Harlem in suo onore.

