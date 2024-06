È la rivista Total Film a svelare una nuova immagine ufficiale della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Si tratta di una foto di Re Durin III, interpretato da Peter Mullan. Nei nuovi episodi della serie verranno affrontate le conseguenze del rinnegare suo figlio Durin IV per aver estratto Mithril contro il suo volere: “Un motivo ricorrente nella mitologia è quello del re che si ammala, e della sua terra che si ammala con lui, mettendo in pericolo il suo intero regno,” spiegano gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay. “La seconda stagione mosterà il rapporto spezzato tra Durin e suo figlio, e avrà delle conseguenze simili”.

Gli autori spiegano anche che se la prima stagione “era incentrata principalmente sugli eroi”, la seconda “sarà tutta incentrata sui villain. Questa volta i piani di Sauron mettono in moto tutto il resto: Adar e la sua armata di orchi, Galadriel, Elrond e Gil-Galad e le loro armate di elfi – tutti andranno a scontrarsi nella battaglia più ambiziosa che abbiate visto finora nella serie, una battaglia dalla quale molti personaggi potrebbero non uscire vivi”.

Il principale protagonista della storia, poi, sarà nientemeno che il fabbro elfico Celebrimbor, almeno per la sua dinamica nel rapporto con Sauron. Di più, almeno per ora, non ci è dato sapere…

La seconda stagione de Gli Anelli del Potere inizierà il 29 agosto su Prime Video.

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Le serie imperdibili