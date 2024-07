Un’altra infornata di novità sulla seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere grazie al nuovo numero di Empire Magazine.

Dopo un primo sguardo agli Spettri dei Tumuli, ecco arrivare una nuova immagine di un troll. Ma non sarà un troll delle caverne come quello de La compagnia dell’anello, né un troll delle nevi come nel primo episodio della serie tv. Si tratta di Damrod, il troll delle colline, un’altra creatura da non prendere alla leggera. Patrick McKay si riferisce a lui come al “mangiatore di ossa di drago” – una dieta che pochi nella Terra di Mezzo potrebbero sopportare. Nella serie sarà doppiato da Benjamin Walker e si unirà alle fila del nefando Adar, il ‘Padre degli Orchi’ (interpretato da Joseph Mawle nella Stagione 1; sarà sostituito da Samuel Hazeldine nella Stagione 2), rafforzando le schiere dell’oscurità che Sauron sta coltivando durante la sua ascesa al potere. “[È] stato ispirato in parte da Mike Ehrmantraut in Breaking Bad e Better Call Saul,” continua McKay, “se guardi il modo in cui si muove e il suo senso di forza casuale.”

Nella seconda stagione assisteremo poi a una colossale battaglia, che gli showrunner promettono sarà spettacolare: “Il piano per la Stagione 2 è fare qualcosa di molto più grande, su una scala molto più ampia che si svolgerà non solo durante la notte, ma per più giorni, settimane, mesi ed episodi,” anticipa McKay. La regista Charlotte Brändström aggiunge che la battaglia sarà “dieci volte più grande” di quella vista nella prima stagione. “È davvero la lotta tra l’oscurità e la luce,” promette, “con alcuni momenti molto oscuri e piuttosto violenti.”

Ecco quindi una nuova immagine di questa battaglia:

Infine, è arrivata online la versione smarchiata della foto di Galadriel dell’altro giorno:

Morfydd Clark as Galadriel

La seconda stagione de Gli Anelli del Potere inizierà il 29 agosto su Prime Video.

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Le serie imperdibili