Amazon MGM Studios ha rinnovato la fiducia nei confronti di Patrick McKay e JD Payne, siglando un nuovo accordo esclusivo con la loro neonata casa di produzione, la 10:40 PM Productions.

L’accordo triennale prevede un’esclusiva da parte di Amazon MGM Studios su tutti i progetti televisivi sviluppati dal duo, inclusa la prosecuzione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere per una terza stagione, che i due showrunner stanno iniziando a sviluppare.

“Abbiamo iniziato questo incredibile viaggio con JD e Patrick più di cinque anni e mezzo fa, e non ci siamo mai pentiti,” ha commentato Vernon Sanders, capo dell’area tv di Amazon MGM Studios. “Continuiamo a essere stupefatti dall’ambizione e dalla portata della loro visione e dall’enorme successo globale ottenuto da Gli Anelli del Potere nella prima stagione. Non vediamo l’ora che i clienti di Prime Video vivano l’epica avventura e il dramma mozzafiato che stanno costruendo per la seconda stagione e quelle successive. Naturalmente, lo studio è felice di estendere l’accordo con queste brillanti menti creative permettendo loro di continuare a esprimere la loro passione per le grandi storie”.

La seconda stagione della serie andrà in onda alla fine di quest’anno: è attualmente in post-produzione. Gli showrunner hanno iniziato a sviluppare la storyline della terza stagione, mentre prossimamente aprirà la writers room.

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Deadline

Le serie imperdibili