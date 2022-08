Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Galadriel è ritratta nel nuovo poster

L’attesa per il debutto della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sta crescendo in vista del debutto previsto per il 2 settembre su Prime Video e online è stato condiviso un nuovo poster.

La spettacolare immagine ritrae Galadriel e rivela qualche dettaglio delle splendide scenografie e dei paesaggi ispirati all’universo creato da J.R.R. Tolkien.

Fonte: Twitter