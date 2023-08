Angus Cloud è prematuramente scomparso la notte scorsa e Sky, in suo ricordo propone stasera, dalle 22.45, su Sky Atlantic e in streaming su NOW la maratona della serie Euphoria, che lo ha fatto conoscere al grande pubblico.

La premiata serie HBO firmata Sam Levinson con Zendaya, disponibile anche on demand è un acclamato ritratto a luci al neon della Generazione Z americana, raccontata in maniera molto cruda e senza filtri. Lo show ha vinto 3 Primetime Emmy Awards – fra cui quello per la sua protagonista, Zendaya – che ha ridefinito completamente un genere, il teen drama, mai prima di Euphoria declinato con la stessa onestà.

Nelle due stagioni della serie il venticinquenne Cloud ha interpretato il ruolo di Fezco, un adolescente problematico con alle spalle un’infanzia ancora più difficile di quella degli altri personaggi della serie. Fezco è uno spacciatore dal cuore grande, specie nella prima stagione particolarmente legato a Rue, il personaggio di Zendaya, di cui spesso si prende cura quando è in difficoltà.

Nella seconda stagione il suo personaggio diventa ancora più centrale nella storia e mostra dei lati più intimi della sua personalità. Il ragazzo si scopre interessato a Lexi Howard, interpretata da Maude Apatow. La tenera storia d’amore tra i due è una delle storyline più interessanti del secondo ciclo di episodi.

Creatore e sceneggiatore, Sam Levinson è anche produttore esecutivo di Euphoria; produttori esecutivi sono Ravi Nandan, Kevin Turen, Will Greenfield, Drake, Adel “Future” Nur, Zendaya, Hadas Mozes Lichtenstein, Ron Leshem, Daphna Levin; fra i produttori Kenneth Yu; coproduttori sono Ashley Levinson, Harrison Kreiss e Julio Perez. Prodotta in partnership con A24 e basata sull’omonima serie israeliana create da Ron Leshem e Daphna Levin.

Fonte: Comunicato stampa Sky