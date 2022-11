Arcane: Henry Cavill condivide il suo entusiasmo per la serie Netflix

In un’intervista con BBC Radio 1, Henry Cavill ha rivelato di aver apprezzato molto Arcane, serie Netflix basata sul videogioco League of Legends. Lo show, la cui prima stagione è disponibile da novembre 2021, segue le avventure delle sorelle Jinx e VI ed è stata molto apprezzato da critica e pubblico (qui la nostra recensione dei primi episodi). Rivolgendosi al critico Ali Plumb, il celebre attore lo ringrazia per avergliela consigliata e racconta di aver coinvolto anche la compagna Natalie nella visione:

Sì, mi è piaciuto davvero [Arcane]! Sono felice che tu me l’abbia detto, perché quando l’hai detto sono andato subito a casa e ho detto: “Bene, Natalie, un tizio al lavoro mi ha detto che avrei dovuto guardare Arcane“. E lei: “Oh, ne ho sentito parlare molto bene“. Non riuscivo a smettere di guardarla, si è fatto molto tardi e Natalie ha detto: “Bene, probabilmente dovremmo andare a letto“, e io: “No, no, no, devo continuare a guardarla“. E lei: “Sì, ok, sono d’accordo con te, dobbiamo assolutamente continuare a guardarla“. È incredibile e sono molto grato che tu me l’abbia fatto conoscere, perché altrimenti me lo sarei perso.

Il cast vocale americano di Arcane è composto da Hailee Steinfeld (Spider-Man: Into the Spider-Verse) e Ella Purnell (Army of the Dead), che sono le protagoniste e prestano la voce rispettivamente a Vi e Jinx. Al loro fianco Kevin Alejandro (Lucifer) come Jayce, Katie Leung (Harry Potter) come Caitlyn, Jason Spisak (Young Justice) come Silco, Toks Olagundoye (Castlevania) come Mel, JB Blanc (Dota: Dragon’s Blood) come Vander e Harry Lloyd (Game of Thrones) come Viktor. Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Youtube