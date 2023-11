Durante la Geeked Week, Netflix ha annunciato il mese d’uscita della tanto attesa stagione 2 di Arcane.

I nuovi episodi di Arcane sono previsti per novembre 2024, sempre in esclusiva per il catalogo Netflix.

Tra i doppiatori in lingua originale troviamo: Hailee Steinfeld nei panni di VI, Ella Purnell come JINX, Kevin Alejandro come JAYCE, Jason Spisak come SILCO, Katie Leung nei panni di CAITLYN, Toks Olagundoye come MEL, J.B Blanc come VANDER ed infine Harry Lloyd come VIKTOR. Recentemente alcuni membri del team di Riot Games, hanno confermato che gli eventi della serie sono ufficialmente parte del canone di League of Legends.

Prossimamente verranno annunciati altri doppiatori coinvolti nei nuovi episodi.

Fonte: Netflix

