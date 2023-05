Arnold Schwarzenegger sarà al centro di una nuova docuserie in arrivo il 7 giugno sugli schermi di Netflix.

L’appuntamento per i fan è stato fissato al 7 giugno e il progetto, composto da tre episodi, è stato diretto da Lesley Chilcott e prodotto da Allen Hughes.

Il progetto seguirà il percorso compiuto da Schwarzenegger dall’Austria agli Stati Uniti, dove cerca di realizzare il sogno americano.

Le puntate seguiranno gli anni complicati affrontati in gioventù e i suoi primi trionfi a Hollywood, dando spazio anche al periodo in cui è stato il governatore dello stato della California. Sugli schermi verranno mostrati anche i dettagli della vita privata della star.

Per realizzare Arnold sono state utilizzate varie interviste con amici, nemici, colleghi e osservatori.

La docuserie prenderà il via con un giovane Schwarzenegger che sogna di andarsene dall’Austria e allontanarsi da una vita complicata in famiglia. Dopo essere stato nell’esercito, Arnold vede Reg Park nel ruolo di Ercole e decide di sfruttare il body building per costruirsi una nuova vita, vincendo 13 titoli globali e trasferendosi negli Stati Unit dove ha avuto una lunga carriera piena di successi che comprende film come Conan, Terminator, Predator e Un poliziotto alle elementari.

Schwarzenegger ha poi iniziato la carriera politica vincendo le elezioni in California, di cui è stato il governatore per sette anni. L’attore rifletterà sulla sua vita e su tematiche importanti come le cause benefiche che sostiene o l’ascesa dell’antisemitismo in America e i cambiamenti climatici.

Che ne pensate? Guarderete la docuserie su Arnold Schwarzenegger?

Fonte: Deadline

I film e le serie imperdibili