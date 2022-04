fu il punto di svolta di The CW, dando il via all’Arrowverse che sta ancora proseguendo la propria corsa nonostante la fine dello show, e il primo episodio ha nascosto, senza che nessuno se ne accorgesse anche a distanza di anni, un

In una recente intervista con Den of Geek, il protagonista dello show Stephen Amell ha svelato un easter egg che nessun fan ha mai colto, nascosto proprio nel pilot della serie:

Nel pilot, quando minaccio Adam Hunt e gli dico di trasferire qualcosa alla Starling City Bank…Il numero del conto è 1141, stava per novembre 1941, in onore della prima apparizione di Green Arrow nei fumetti… Ho interpretato Oliver Queen per 10 anni, ovvero 1/8 del tempo da quando il personaggio è stato inventato.