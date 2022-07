The CW

L’Arrowverse è stato negli anni al centro di importanti crossover e ora lo showrunner di Superman & Lois, Todd Helbing, commentando una rivelazione a sorpresa nel finale della stagione 2, ha parlato del futuro degli eventi televisivi che uniscono le serie tv della DC.

Nel season finale si è infatti scoperto che la serie è ambientata in una realtà completamente diversa. Helbing, intervistata da Collider, ha dichiarato:

Siamo su un pianeta diverso, una Terra diversa. Il Superman che avete visto in tutti i crossover non è lo stesso rispetto al Superman del nostro pianta. Ed è chiaramente un doppelganger. Una parte di come tutto si sviluppa nel contesto generale della DC è alla fine una decisione della DC. Sono certo che ci sarà maggior chiarezza nel futuro, ma ora siamo su una Terra diversa nell’Universo DC.

Lo showrunner ha aggiunto:

Quella versione di quello che abbiamo fatto è probabilmente conclusa perché non abbiamo più questi personaggi. Da questi show tutti gli attori andranno avanti e faranno progetti diversi, o la vita li impegnerà. Trovo difficile ipotizzare andando oltre il fatto che siano ancora delle serie tratte dai fumetti. Ci sono sempre guest star negli show tratti dai fumetti. Non so esattamente se avremo la stessa cosa, è difficile anticipare cosa potrebbe accadere nel genere dei supereroi.

Helbing ha quindi svelato chi vorrebbe coinvolgere in un futuro crossover:

Se ci fosse un’opportunità… Amo Grant Gustin. Grant è un amico. Ho dei legami con quello show, ma direi che se ci fosse qualcuno da coinvolgere, Flash sarebbe probabilmente il primo della mia lista. Fare tutto questo è un po’ complicato, ma vedremo cosa accadrà.

Un crossover ambientato nell’Arrowverse dovrebbe fare i conti con il fatto che le serie attualmente in onda su The CW tratte dai fumetti della DC si svolgono tutte su una versione diversa della Terra, mentre Gotham Knights, che debutterà sugli schermi nel 2023, non farà parte dell’Arrowverse.

Fonte: Collider