Stephen Amell è ritornato nell’Arrowverse in occasione di un episodio della stagione 9 di The Flash e l’attore ha ora rivelato che pensa ci sarà la possibilità di una futura apparizione per Oliver Queen.

Intervistato da TVLine, Stephen ha raccontato.

Ritornare sul set e realizzare quelle scene è stato davvero, davvero entusiasmante. Ma, inoltre, alla fine della seconda notte, mentre giravamo quelle scene d’azione, ho pensato: ‘Ok! Penso sia abbastanza’.

Amell ha però ammesso:

Non penso sia l’ultima volta che interpreto Green Arrow.

L’attore ha spiegato:

Siamo stati a lungo su The CW nell’Arrowverse, ma l’idea di 22 o 23 puntate all’anno… Quello è un modo davvero specifico per realizzare un prodotto televisivo, con delle pause nella recitazione e tutto il resto. Ho fatto il pieno per quanto riguarda intepretare Arrow in quel mezzo in particolare. Ma l’idea di tornare e fare qualcosa in modo limitato, o fare un film…

Il protagonista di Arrow ha infine parlato dei limiti della serie che potrebbero essere superati con un film o un progetto destinato a una piattaforma di streaming:

Abbiamo avuto delle scene nel finale della serie in cui devo aver ucciso tipo 100 persone, ma non abbiamo mai potuto mostrare del sangue. Molte di questi scontri possono offrire molto più di un pugno se avessimo un po’ più di libertà per quanto riguarda quello che possiamo mostrare.

Che ne pensate? Sperate che Stephen Amell riprenda il suo ruolo di Arrow in futuro?

